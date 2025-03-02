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«Пока что никаких помолвок». Карлос Алькарас рассказал, есть ли у него девушка

«Пока что никаких помолвок». Карлос Алькарас рассказал, есть ли у него девушка
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, есть ли у него девушка.

«Я одинок, но ищу кого-то. Будучи теннисистом, бывает трудно встретить подходящего человека, потому что ты всё время в разъездах. Кто знает, что будет в этом году. Нет, нет, пока что никаких помолвок. Пока что я холост. Несколько раз смеялся с близкими мне людьми над тем, что в межсезонье три или четыре игрока обручились. Думал, что настанет и моя очередь, но пока нет», — сказал Алькарас в эфире YouTube-канала MoluscoTV.

Напомним, в межсезонье о помолвке сообщили несколько теннисистов — Алекс де Минор, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим и Алексей Попырин.

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