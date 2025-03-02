Арина Соболенко обыграла Наоми Осаку на выставочном турнире MGM Rewards Slam

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и победительница четырёх турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака (54-я в рейтинге WTA) сыграли выставочный матч на турнире MGM Rewards Slam в Лас-Вегасе (США).

Соболенко обыграла Осаку со счётом 6:3, 6:4. Матч состоялся на 12-тысячной арене Michelob ULTRA Arena.

Ранее сообщалось, что турнир находится под угрозой срыва из-за дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Следующим турниром для Соболенко станет WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 5 по 16 марта. Белоруска еще ни разу в карьере не выигрывала этот турнир.