Американский актёр Мэттью Макконахи посетил турнир WTA-250 в Остине

Американский актёр и продюсер Мэттью Макконахи посетил турнир WTA-250 в Остине (США). Он сфотографировался с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 11-й ракеткой мира из Австралии Айлой Томлянович.

Фото: Пресс-служба ATX Open

Фото: Пресс-служба ATX Open

В полуфинальных матчах Пегула обыграла Айлу Томлянович со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Американка Маккартни Кесслер была в двух сетах (7:5, 6:4) сильнее Гретье Миннен (92), которая представляет Бельгию.

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Юань Юэ, которая в прошлогоднем финала оказалась сильнее своей соотечественницы Ван Сиюй.