Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас вернётся в топ-10 мирового рейтинга после победы на турнире в Дубае

Стефанос Циципас вернётся в топ-10 мирового рейтинга после победы на турнире в Дубае
Комментарии

Финалист двух турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас вернётся в топ-10 мирового рейтинга за счёт выигранного титула на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Стефанос Циципас поднимется на две строчки и займет девятую позицию с 3405 очками. Он обойдёт австралийца Алекса де Минора (3335) и американского теннисиста Томми Пола (3330), которые опустятся на 10-ю и 11-ю строчки соответственно.

В финале Циципас одержал уверенную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (21-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего грека в одиночном разряде.

Материалы по теме
Стефанос Циципас победил на турнире ATP-500 в Дубае, обыграв в финале Оже-Альяссима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android