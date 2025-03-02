Стефанос Циципас вернётся в топ-10 мирового рейтинга после победы на турнире в Дубае

Финалист двух турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас вернётся в топ-10 мирового рейтинга за счёт выигранного титула на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Стефанос Циципас поднимется на две строчки и займет девятую позицию с 3405 очками. Он обойдёт австралийца Алекса де Минора (3335) и американского теннисиста Томми Пола (3330), которые опустятся на 10-ю и 11-ю строчки соответственно.

В финале Циципас одержал уверенную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (21-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего грека в одиночном разряде.