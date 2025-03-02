Стефанос Циципас вернётся в топ-10 мирового рейтинга после победы на турнире в Дубае
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Финалист двух турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас вернётся в топ-10 мирового рейтинга за счёт выигранного титула на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
21
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Стефанос Циципас поднимется на две строчки и займет девятую позицию с 3405 очками. Он обойдёт австралийца Алекса де Минора (3335) и американского теннисиста Томми Пола (3330), которые опустятся на 10-ю и 11-ю строчки соответственно.
В финале Циципас одержал уверенную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (21-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего грека в одиночном разряде.
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