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Махач уступает лишь Синнеру, Звереву и Алькарасу по числу побед после US Open — 2024

Махач уступает лишь Синнеру, Звереву и Алькарасу по числу побед после US Open — 2024
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Олимпийский чемпион 2024 года в миксте, 25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач с момента проведения Открытого чемпионата США — 2024 одержал 24 победы в матчах ATP.

Только трое теннисистов одержали побед больше, чем Махач: первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (32 победы), представитель Германии Александр Зверев (29) и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (27).

2 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. Томаш Махач обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (48-й в рейтинге АТР) со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Акапулько. Финал
02 марта 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Томаш Махач
25
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		2
         
Алехандро Давидович-Фокина
48
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Турнир в Акапулько с призовым фондом $ 2 585 410 проходил с 24 февраля по 2 марта. Действующим чемпионом соревнований до старта являлся австралийский теннисист Алекс де Минор.

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