Махач уступает лишь Синнеру, Звереву и Алькарасу по числу побед после US Open — 2024

Олимпийский чемпион 2024 года в миксте, 25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач с момента проведения Открытого чемпионата США — 2024 одержал 24 победы в матчах ATP.
Только трое теннисистов одержали побед больше, чем Махач: первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (32 победы), представитель Германии Александр Зверев (29) и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (27).
2 марта состоялся финальный матч на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. Томаш Махач обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (48-й в рейтинге АТР) со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
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Турнир в Акапулько с призовым фондом $ 2 585 410 проходил с 24 февраля по 2 марта. Действующим чемпионом соревнований до старта являлся австралийский теннисист Алекс де Минор.
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