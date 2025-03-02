Пегула и Касслер — первые с 2017 года американки, которые встретятся в финале в США

Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула и её соотечественница Маккартни Кесслер, занимающая 56-ю строчку рейтинга, станут первыми американскими теннисистками, которые встретятся в финале на американской земле, со времён Слоан Стивенс и Мэдисон Киз на US Open — 2017.

Сегодня, 2 марта, Пегула и Касслер сыграют в финале турнира категории WTA-250 в Остине (США). В 1/2 финала Пегула обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Касслер на этом же этапе оказалась сильнее Гретье Миннен из Бельгии (7:5, 6:4).

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Юань Юэ, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее соотечественницы Ван Сиюй.