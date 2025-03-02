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Пегула и Касслер — первые с 2017 года американки, которые встретятся в финале в США

Пегула и Касслер — первые с 2017 года американки, которые встретятся в финале в США
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Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула и её соотечественница Маккартни Кесслер, занимающая 56-ю строчку рейтинга, станут первыми американскими теннисистками, которые встретятся в финале на американской земле, со времён Слоан Стивенс и Мэдисон Киз на US Open — 2017.

Остин. Финал
02 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Маккартни Кесслер
56
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Сегодня, 2 марта, Пегула и Касслер сыграют в финале турнира категории WTA-250 в Остине (США). В 1/2 финала Пегула обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Касслер на этом же этапе оказалась сильнее Гретье Миннен из Бельгии (7:5, 6:4).

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Юань Юэ, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее соотечественницы Ван Сиюй.

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