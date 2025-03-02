Тренер Калинской: впервые за пять лет услышала от Ани, что она любит теннис

Тренер 19-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской Патрисия Тарабини поделилась мнением о работе со своей подопечной на протяжении пяти с половиной лет.

«За пять с половиной лет, что я работаю с Аней, две недели назад я услышала от неё самую важную вещь: «Я люблю теннис». И всё, мы не можем сдаться. Видимо, я проделала свою работу правильно, раз она смогла сказать мне: «Я люблю теннис», — сказала Тарабини в видео WTA.

Ранее стало известно, что Анна Калинская снялась с турнира категории WTA-500 в Мериде (Мексика), который проходит с 24 февраля по 2 марта. Её позицию в турнирной сетке заняла посеянная пятой представительница Хорватии Донна Векич. Как сообщает официальный сайт турнира, российская спортсменка снялась из-за болезни.