Андрей Рублёв: жду от Индиан-Уэллса барбекю и джакузи поздней ночью

Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 20 турниров ATP российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Мои любимые вещи, связанные с Индиан-Уэллсом? Это виды, ещё, не знаю, ночи, джакузи. Любимая еда в Индиан-Уэллсе? Даже не знаю, барбекю. Тоже поздним вечером (смеётся), после джакузи (смеётся). Чего я больше всего жду в этом году от Индиан-Уэллса? Барбекю ночью и джакузи поздней ночью (смеётся)», — сказал Рублёв в видео пресс-службы турнира.

Андрей Рублёв неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Рублёв со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7) проиграл 77-й ракетке мира из Франции Кентену Алису (Q).