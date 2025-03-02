Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о поражении от Джоковича на ОИ-2024: чувствовал, что подвёл испанский народ

Алькарас — о поражении от Джоковича на ОИ-2024: чувствовал, что подвёл испанский народ
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что чувствовал после поражения в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«По правде говоря, это был сложный момент, потому что моей целью с начала года было завоевать золотую медаль. И я чувствовал необходимость сделать это.

В тот момент я почувствовал, что подвёл свою страну, что подвёл испанский народ, не завоевав золотую медаль, которую все ждали. И именно поэтому я так отреагировал, дав волю своим чувствам, и, очевидно, обратился к камерам, выразив себя в тот момент и показав своей стране и всему миру, что я чувствую. Я думаю, это было необходимо», — приводит слова Алькараса TNT Sports.

4 августа 2024 года сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Карлоса Алькараса в финале Олимпиады-2024 в Париже. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). 37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Для Алькараса это стало первым поражением в крупном финале, так как ранее испанец выиграл все четыре финала турниров «Большого шлема», в которых участвовал, — два из них против Джоковича на Уимблдоне.

Материалы по теме
«Алькарас на уровне «Большой тройки». Карлосу всего 21, а он уже совершенный игрок
«Алькарас на уровне «Большой тройки». Карлосу всего 21, а он уже совершенный игрок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android