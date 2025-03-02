«Работаю над тем, чтобы поправиться». Бадоса — о снятии с матча в 1/4 финала в Мериде

11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о снятии с четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Мериде (Мексика).
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«Большое спасибо за все сообщения и поддержку. Мне пришлось отказаться от участия в матче в Мериде из-за боли в пояснице, но я уже работаю над тем, чтобы поправиться. Сделаю всё возможное, чтобы вернуться на корт как можно скорее и с большей энергией, чем когда-либо», — написала Бадоса в социальных сетях.
В 1/4 финала в Мериде Бадоса встречалась с австралийской теннисисткой Дарьей Сэвилл. Во втором сете при счёте 4:3 в пользу Сэвилл испанка взяла медицинский тайм-аут, но вслед за этим проиграла свою подачу, после чего отказалась продолжать игру. Победа осталась за австралийкой — Бадоса отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:1, 3:5 в свою пользу.
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