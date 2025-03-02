«Астрономический уровень». Алькарас — о противостоянии Федерера, Надаля и Джоковича

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о соперничестве Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича и сможет ли он достичь такого же уровня.

«Они установили планку для тенниса и показали, что можно выйти на астрономический уровень. Есть много игроков, способных выигрывать турниры «Большого шлема», побеждать лучших. Молодые игроки, в том числе и я, действительно могут бороться за великие достижения.

Но если говорить о соперничестве между Надалем, Федерером и Джоковичем, то правда в том, что повторить это будет практически невозможно. У нас будут свои сражения; у меня будут свои сражения с великими игроками, но соперничество, подобное их соперничеству, повторить практически невозможно», — приводит слова Алькараса TNT Sports.

На счету «Большой тройки» 66 чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема»: Роджер Федерер (20 ТБШ), Рафаэль Надаль (22 ТБШ) и Новак Джокович (24 ТБШ). У Алькараса и итальянца Янника Синнера семь побед на турнирах «Большого шлема»: три у Синнера и четыре у Алькараса.