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«Теннис не стоит на месте». Алькарас — об эпохах Макинроя, Федерера, Надаля и Джоковича

«Теннис не стоит на месте». Алькарас — об эпохах Макинроя, Федерера, Надаля и Джоковича
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Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о том, что теннис развивается и эпоха Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича уходит.

«Эпоха Джона Макинроя и всех этих игроков сильно отличалась от эпохи Федерера, Рафы и Джоковича. И наша эпоха, наш момент будут отличаться от их эпохи. Теннис меняется: турниры, скорость мячей — всё меняется. И мы должны продолжать идти вперёд по мере развития тенниса. Я думаю, что Надаль, Федерер и Джокович приучили нас к определённому образу действий, но теннис не стоит на месте, и мы тоже не будем», — приводит слова Алькараса TNT Sports.

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