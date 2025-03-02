Муратоглу — об Алькарасе: он не так стабилен, как Надаль и Джокович в расцвете

Теннисный менеджер, бывший тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу поделился мнением об игре третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Новое поколение велико. Если вы посмотрите, например, на Алькараса, он больше пробивает. Я думаю, что это очень интересно, потому что он может делать так много разных вещей.

Он всё делает очень хорошо. Он играет на подачах, он не попадает в сетку, у него невероятная сила, невероятное касание, и он делает всё это в матче, это безумие. Так что это очень увлекательно, нам никогда не бывает скучно, всегда что-то происходит. Конечно, он не так стабилен, как Рафа и Новак в расцвете сил или как Синнер сегодня, который невероятно постоянен, но Алькарас более энергичен», — приводит слова Муратоглу We Love Tennis.