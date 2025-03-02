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«Сердце, обезьянка, смех». Андрей Рублёв и Даниил Медведев назвали любимые эмодзи

«Сердце, обезьянка, смех». Андрей Рублёв и Даниил Медведев назвали любимые эмодзи
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев рассказали, какими эмодзи они пользуются во время переписки. Спортсмены выделили любимые смайлики, общаясь с представителями пресс-службы турнира в Индиан-Уэллсе.

«Не хочу сказать что-то плохое. Отвечу — сердце. Раньше это была обезьянка и руки, которые молятся, хотя, мне кажется, это скорее «дай пять». Сейчас не особо использую эмодзи, я слишком стар», — заявил Рублёв.

«Две ладошки – когда много людей поздравляют меня с победами или чем-то ещё, я им отвечаю: «Спасибо, спасибо». Но самый часто используемый, наверное, смех», — ответил Медведев.

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