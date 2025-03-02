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Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая ТБШ

Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая ТБШ
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Финалист двух турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». Вчера, 1 марта, Стефанос Циципас одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.

Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Греческий теннисист повторил достижения Новака Джоковича, Даниила Медведева, Александра Зверева, Янника Синнера и Григора Димитрова.

Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.

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