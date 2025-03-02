Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая ТБШ

Финалист двух турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». Вчера, 1 марта, Стефанос Циципас одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.

Греческий теннисист повторил достижения Новака Джоковича, Даниила Медведева, Александра Зверева, Янника Синнера и Григора Димитрова.

Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.