Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая ТБШ
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Финалист двух турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». Вчера, 1 марта, Стефанос Циципас одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.
Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
21
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Греческий теннисист повторил достижения Новака Джоковича, Даниила Медведева, Александра Зверева, Янника Синнера и Григора Димитрова.
Титул в Дубае стал 12-м в карьере 26-летнего Циципаса в одиночном разряде. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернётся в топ-10 и станет девятой ракеткой мира.
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