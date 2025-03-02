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Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в финале турнира в Дубае

Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в финале турнира в Дубае
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21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он уступил 11-й ракетке мира греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 3:6.

Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Мне было не суждено оказаться чемпионом в Дубае этим вечером. Стефанос и его команда провели потрясающий матч. Горжусь всеми матчами, которые я провёл на пути к финалу. С нетерпением жду, что принесёт оставшаяся часть сезона. Спасибо за вашу любовь. До следующего раза», — написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Феликс Оже-Альяссим уже стал чемпионом турниров ATP-250 в Монпелье (Франция) и Аделаиде (Австралия).

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