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«Самые стабильные корты в истории». В Индиан-Уэллсе сменили поставщика покрытия

«Самые стабильные корты в истории». В Индиан-Уэллсе сменили поставщика покрытия
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Организаторы престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США) объявили о смене поставщика хардового покрытия на кортах. Пресс-релиз был опубликован на сайте соревнований.

«Laykold привнесёт новую динамику в мероприятие, гарантируя игрокам ATP и WTA оптимальную игровую среду, чтобы они могли быть лучшими. Корты Laykold обеспечивают в 10 раз большую стабильность, чем общепринятый отраслевой стандарт. Будут созданы самые стабильные корты в истории тенниса для «пятого мэйджора» в Калифорнии», — сообщается в пресс-релизе.

Турнир в Индиан-Уэллсе состоится с 5 по 16 марта. Действующими чемпионами являются полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас.

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