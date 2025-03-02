«Действующий чемпион — дома». Пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе — о Швёнтек

Пресс-служба «Мастерса» в Индиан-Уэллсе подтвердила участие пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, опубликовав пост в социальных сетях. Турнир категории WTA-1000 пройдёт с 5 по 16 марта.

«Действующий чемпион — дома», — подписала фото Швёнтек пресс-служба турнира.

Ранее Швёнтек посетила матч НБА, в котором баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 128:92 победили на домашнем паркете «Шарлотт Хорнетс». 23-летняя теннисистка смотрела игру в компании своего психолога Дарьи Абрамович, которая работает со спортсменкой ещё с подростковых лет.