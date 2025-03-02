Теннисисты выбрали Джоковича, Рублёва, Медведева и Хачанова лучшими актёрами в ATP-туре

Разные теннисисты предположили, кто из игроков мог бы стать лучшим актёром в ATP-туре. Спортсмены дали свои ответы, общаясь с пресс-службой Tennis Channel в преддверии престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Арина Соболенко: Джокович.

Карлос Алькарас: Джокович.

Новак Джокович: я бы сказал, что Андрей Рублёв хорошо подошёл для боевика. У него много энергии и харизмы.

Андрей Рублёв: Григор (Димитров). Я выберу его везде.

Каспер Рууд: со мной рядом Даниил, думаю, он был бы классным актёром.

Даниил Медведев: мой друг Карен. Он немного похож на Лиама Хемсворта.

Мирра Андреева: Карен Хачанов. Не знаю почему.