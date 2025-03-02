«Может быть, это эгоистично». Мирра Андреева считает, что могла бы быть хорошей актрисой

Разные теннисисты предположили, кто из игроков мог бы стать лучшей актрисой в WTA-туре. Спортсмены дали свои ответы, общаясь с пресс-службой Tennis Channel в преддверии престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Новак Джокович: Соболенко, конечно.
Алекс де Минор: Соболенко. Она очень харизматичная, не против танцев и социальных сетей.
Мирра Андреева: может быть, это эгоистично, но думаю, что я была бы хороша в актёрстве. Выберу себя и Арину Соболенко.
Арина Соболенко: Онс (Жабер), почему бы и нет?
Карлос Алькарас: Коко Гауфф.
Даниил Медведев: Коко Гауфф кажется хорошей актрисой.
Кори Гауфф: Слоан Стивенс. У неё такие белые зубы, а улыбка очень актёрская.