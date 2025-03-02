«Может быть, это эгоистично». Мирра Андреева считает, что могла бы быть хорошей актрисой

Разные теннисисты предположили, кто из игроков мог бы стать лучшей актрисой в WTA-туре. Спортсмены дали свои ответы, общаясь с пресс-службой Tennis Channel в преддверии престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Новак Джокович: Соболенко, конечно.

Алекс де Минор: Соболенко. Она очень харизматичная, не против танцев и социальных сетей.

Мирра Андреева: может быть, это эгоистично, но думаю, что я была бы хороша в актёрстве. Выберу себя и Арину Соболенко.

Арина Соболенко: Онс (Жабер), почему бы и нет?

Карлос Алькарас: Коко Гауфф.

Даниил Медведев: Коко Гауфф кажется хорошей актрисой.

Кори Гауфф: Слоан Стивенс. У неё такие белые зубы, а улыбка очень актёрская.