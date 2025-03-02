«Общался с хулиганами». Даниил Медведев — об учёбе в школе

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вспомнил, как складывалась его учёба в школе.

«Я был парнем в тени. Учителя не считали меня хулиганом, но я умел с ними дружить. Я получал помощь от отличников, умных ребят, но при этом общался и с хулиганами. Так что я находился где-то посередине. У меня всегда были хорошие оценки, и мне нравилась школа», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Медведев сыграет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. В прошлом году россиянин дошёл до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.