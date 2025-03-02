Берреттини: в школе я много болтал, и мой учитель постоянно просил меня заткнуться

Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини назвал свои любимые школьные предметы.

«Надо спросить моих учителей. В школе я был обычным учеником, не увлекался какими-то конкретными предметами. Мне нравились история и география, но на математике и других науках, например, физике, мне было скучно. Я много болтал, и мой учитель постоянно просил меня заткнуться», — приводит слова Берреттини пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Маттео Берреттини сыграет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.