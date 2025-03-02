Жоао Фонсека завёл страницу в TikTok и опубликовал первый ролик

18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека завёл аккаунт в популярной социальной сети TikTok. Спортсмен уже опубликовал первый ролик с красивыми моментами своей игры.

Жоао Фонсека является чемпионом турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айрес (Аргентина). На пути к титулу он переиграл трёх игроков из топ-50 мирового рейтинга (Томаса Мартина Этчеверри, Мариано Навоне, Франсиско Серундоло). Также Жоао стал победителем молодёжного Итогового турнира ATP — 2024.

Ранее бразилец получил уайлд-кард на турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Тысячник» пройдёт с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.