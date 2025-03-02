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Тим Хенмэн предположил, когда Джокович может выиграть 25-й титул «Большого шлема»

Тим Хенмэн предположил, когда Джокович может выиграть 25-й титул «Большого шлема»
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Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн оценил шансы сербского теннисиста Новака Джоковича на 25-й титул «Большого шлема».

«Я думаю, что на Уимблдоне у него будут все шансы выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема». Помню, что случилось прошлым летом, когда он вышел в финал, имея проблемы с коленом. Я думаю, что он зашёл так далеко благодаря сочетанию уверенности и понимания, которые он испытывает каждый раз, выходя на травяное покрытие. Многие другие игроки не чувствуют такой стабильности на этом покрытии», — приводит слова Хенмэна Sky Sports.

Ранее Новак Джокович неудачно выступил на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). На старте турнира серб проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счётом 6:7, 2:6.

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