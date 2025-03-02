Элина Свитолина — о начале сезона: чувствую, что нахожусь на правильном пути

24-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина оценила своё возвращение после травмы голеностопа, из-за которой досрочно завершила прошлый сезон после US Open — 2024.

«У меня всегда высокие цели для себя, но очень важно разбить их на мелкие шаги. И прямо сейчас я очень стараюсь хорошо играть, потому что в конце прошлого года я пропустила четыре месяца из-за операции. После этого было нелегко, однако я хорошо начала сезон в Австралии, вышла там в четвертьфинал. Поэтому чувствую, что нахожусь на правильном пути. Мне нужно вернуться на турниры и войти в ритм, и тогда результаты придут», — приводит слова Свитолиной The National News.