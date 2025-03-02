Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — о начале сезона: чувствую, что нахожусь на правильном пути

Элина Свитолина — о начале сезона: чувствую, что нахожусь на правильном пути
Комментарии

24-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина оценила своё возвращение после травмы голеностопа, из-за которой досрочно завершила прошлый сезон после US Open — 2024.

«У меня всегда высокие цели для себя, но очень важно разбить их на мелкие шаги. И прямо сейчас я очень стараюсь хорошо играть, потому что в конце прошлого года я пропустила четыре месяца из-за операции. После этого было нелегко, однако я хорошо начала сезон в Австралии, вышла там в четвертьфинал. Поэтому чувствую, что нахожусь на правильном пути. Мне нужно вернуться на турниры и войти в ритм, и тогда результаты придут», — приводит слова Свитолиной The National News.

Материалы по теме
«Может быть, это эгоистично». Мирра Андреева считает, что могла бы быть хорошей актрисой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android