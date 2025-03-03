Джессика Пегула одержала победу на турнире в Остине, обыграв Кесслер в финале

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Остине (США). В финале она победила соотечественницу Маккартни Кесслер (56-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Пегула не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Кесслер ни одного эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Титул в Остине стал седьмым в карьере 31-летней Джессики Пегулы в одиночном разряде. За победу она получит 250 рейтинговых очков.