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Джессика Пегула одержала победу на турнире в Остине, обыграв Кесслер в финале

Джессика Пегула одержала победу на турнире в Остине, обыграв Кесслер в финале
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Остине (США). В финале она победила соотечественницу Маккартни Кесслер (56-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Остин. Финал
02 марта 2025, воскресенье. 22:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Маккартни Кесслер
56
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Пегула не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Кесслер ни одного эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Титул в Остине стал седьмым в карьере 31-летней Джессики Пегулы в одиночном разряде. За победу она получит 250 рейтинговых очков.

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