«24 часа в Вегасе». Арина Соболенко выложила фото в красном платье

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, как проводит время в Лас-Вегасе (США). Спортсменка опубликовала фото в ярком образе на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

«24 часа в Вегасе», — подписала фото белорусская теннисистка.

Напомним, Арина Соболенко выступит на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» ещё ни разу не побеждала на грядущих соревнованиях.

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 уступила 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Соревнования выиграла россиянка Мирра Андреева.