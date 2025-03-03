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Рублёв рассказал о своих взаимоотношениях со школьными одноклассниками

Рублёв рассказал о своих взаимоотношениях со школьными одноклассниками
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Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 20 турниров ATP российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как проводил время, обучаясь в школе.

«Я был очень дружелюбным. Хорошо ладил со всеми одноклассниками — и с мальчиками, и с девочками. Мы постоянно творили глупости, не особо слушая учителей. Я, конечно, пытался учиться, но в основном просто баловался, играл с другими детьми. Мы бросались бумажками на уроках, на переменах, да и вообще везде разбрасывали рюкзаки», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее Рублёв неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Рублёв со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7) проиграл 77-й ракетке мира из Франции Кентену Алису (Q).

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