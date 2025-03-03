Агасси — о Соболенко: начинаю потеть, находясь рядом с ней

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший лидер мирового рейтинга Андре Агасси прокомментировал выступление с первой ракеткой мира Ариной Соболенко на выставочном турнире MGM Rewards Slam в Лас-Вегасе (США). Пара сыграла матч с американцем Мэрди Фишем и японской теннисисткой Наоми Осакой.

«Мы начинаем играть лучше из-за моей напарницы. Я потею, находясь рядом с ней», — сказал Агасси в интервью на корте.

Напомним, Арина Соболенко выступит на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» ещё ни разу не побеждала на грядущих соревнованиях.