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Агасси — о Соболенко: начинаю потеть, находясь рядом с ней

Агасси — о Соболенко: начинаю потеть, находясь рядом с ней
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший лидер мирового рейтинга Андре Агасси прокомментировал выступление с первой ракеткой мира Ариной Соболенко на выставочном турнире MGM Rewards Slam в Лас-Вегасе (США). Пара сыграла матч с американцем Мэрди Фишем и японской теннисисткой Наоми Осакой.

«Мы начинаем играть лучше из-за моей напарницы. Я потею, находясь рядом с ней», — сказал Агасси в интервью на корте.

Напомним, Арина Соболенко выступит на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» ещё ни разу не побеждала на грядущих соревнованиях.

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