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Хромачёва и Данилина проиграли в финале турнира в Мериде в парном разряде

Хромачёва и Данилина проиграли в финале турнира в Мериде в парном разряде
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной не смогли выиграть теннисный турнир в Мериде (Мексика). В решающем матче турнира они уступили египетско-польскому дуэту Маяр ШерифКатажина Питер со счётом 6:7 (2:7), 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. За это время Хромачёва и Данилина допустили шесть двойных ошибок и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Шериф и Питер одна подача навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 15.

Теннисный турнир в Мериде проходит с 24 февраля по 3 марта. В финальном матче в одиночном разряде встретятся Эмма Наварро (США) и Эмилиана Аранго (Колумбия).

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