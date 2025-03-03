Наварро со счётом 6:0, 6:0 разгромила Аранго и выиграла турнир в Мериде
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Американская теннисистка Эмма Наварро выиграла турнир в Мериде. В решающем матче турнира она разгромила представительницу Колумбии Эмилиану Аранго со счётом 6:0, 6:0.
Мерида. Финал
03 марта 2025, понедельник. 02:15 МСК
10
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
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133
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Продолжительность встречи составила 55 минут. За это время Наварро допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету колумбийки четыре двойные ошибки.
Наварро выиграла свой второй титул в карьере. В 2024 году она выиграла турнира в Хобарте.
За победу в финале Наварро заработает $ 164 тыс. в качестве призовых и получит 500 рейтинговых очков. Аранго, в свою очередь, получит $ 101 тыс. и 325 рейтинговых очков.
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