Наварро со счётом 6:0, 6:0 разгромила Аранго и выиграла турнир в Мериде

Американская теннисистка Эмма Наварро выиграла турнир в Мериде. В решающем матче турнира она разгромила представительницу Колумбии Эмилиану Аранго со счётом 6:0, 6:0.

Продолжительность встречи составила 55 минут. За это время Наварро допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету колумбийки четыре двойные ошибки.

Наварро выиграла свой второй титул в карьере. В 2024 году она выиграла турнира в Хобарте.

За победу в финале Наварро заработает $ 164 тыс. в качестве призовых и получит 500 рейтинговых очков. Аранго, в свою очередь, получит $ 101 тыс. и 325 рейтинговых очков.

Теннис: главные события 2025 года