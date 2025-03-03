Анна Блинкова выиграла турнир в Остине в парном разряде
Поделиться
Российская теннисистка Анна Блинкова и китаянка Юань Юэ выиграли турнир категории WTA-250 в Остине (США). В решающем матче турнира они обыграли пару Маккартни Кесслер (США)/Чжан Шуай (Китай).
Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Блинкова и Юэ сделали три подачи навылет допустили одну двойную ошибку и реализовали три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Кесслер и Шуай одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Ранее российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной не смогли выиграть теннисный турнир в Мериде.
Теннис: главные события 2025 года
Комментарии
- 3 марта 2025
-
04:05
-
03:35
-
03:12
-
01:35
-
00:58
-
00:47
-
00:27
-
00:03
- 2 марта 2025
-
23:47
-
23:41
-
22:55
-
22:44
-
21:52
-
21:18
-
21:04
-
19:48
-
18:21
-
17:55
-
17:43
-
17:35
-
16:26
-
16:14
-
16:01
-
15:54
-
15:27
-
14:32
-
13:45
-
12:37
-
12:17
-
12:16
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:12
-
11:01