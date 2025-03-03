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Анна Блинкова выиграла турнир в Остине в парном разряде

Анна Блинкова выиграла турнир в Остине в парном разряде
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Российская теннисистка Анна Блинкова и китаянка Юань Юэ выиграли турнир категории WTA-250 в Остине (США). В решающем матче турнира они обыграли пару Маккартни Кесслер (США)/Чжан Шуай (Китай).

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Блинкова и Юэ сделали три подачи навылет допустили одну двойную ошибку и реализовали три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Кесслер и Шуай одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Ранее российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной не смогли выиграть теннисный турнир в Мериде.

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