Баэс проиграл сербу Джере в финале турнира в Сантьяго

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс проиграл в финале турнира категории ATP-250 в Сантьяго (Чили). В решающем матче аргентинец уступил представителю Сербии Ласло Джере со счётом 4:6, 6:3, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Баэс не сделал ни одной подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Теннисный турнир в Сантьяго проходил с 24 февраля по 2 марта. Общий призовой фонд турнира составлял $ 680 тыс. Прошлым победителем турнира является Баэс, который в финальном матче розыгрыша 2024 года обыграл чилийца Алехандро Табило.