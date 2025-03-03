Баэс проиграл сербу Джере в финале турнира в Сантьяго
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Аргентинский теннисист Себастьян Баэс проиграл в финале турнира категории ATP-250 в Сантьяго (Чили). В решающем матче аргентинец уступил представителю Сербии Ласло Джере со счётом 4:6, 6:3, 5:7.
Сантьяго. Финал
03 марта 2025, понедельник. 01:40 МСК
103
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|7
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|6
|5
31
Себастьян Баэс
С. Баэс
Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Баэс не сделал ни одной подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Теннисный турнир в Сантьяго проходил с 24 февраля по 2 марта. Общий призовой фонд турнира составлял $ 680 тыс. Прошлым победителем турнира является Баэс, который в финальном матче розыгрыша 2024 года обыграл чилийца Алехандро Табило.
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