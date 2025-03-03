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Мирра Андреева покинула топ-10 рейтинга WTA, оставшись первой ракеткой России

Мирра Андреева покинула топ-10 рейтинга WTA, оставшись первой ракеткой России
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде на своём официальном сайте. 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева покинула топ-10, заняв 11-е место в рейтинге. Она всё ещё является первой ракеткой России, опережая на одну строчку Дарью Касаткину (12).

Первой ракеткой мира остаётся белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте расположилась спортсменка из Польши Ига Швёнтек. Тройку лидеров замыкает Кори Гауфф из США.

Рейтинг WTA от 3 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9076 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7985.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6333.
4 (5). Джессика Пегула (США) — 5251.
5 (6). Мэдисон Киз (США) — 4679.
6 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4518.
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328.
8 (10) Эмма Наварро (США) — 4009.
9 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3780.
10 (11). Паула Бадоса (Испания) — 3746.

11 (9) Мирра Андреева (Россия) — 3720.
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3116.
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2908…
19 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…
25 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1945…
33 (34). Анна Калинская (Россия) — 1634.
34 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1564…
40 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1348...
51 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1161…
60 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1004…
75 (73). Камилла Рахимова (Россия) — 907...
82 (74). Анна Блинкова (Россия) — 862…
93 (91). Эрика Андреева (Россия) — 775.

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