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Андрей Рублёв поднялся на восьмое место в обновлённом рейтинге ATP

Андрей Рублёв поднялся на восьмое место в обновлённом рейтинге ATP
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Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся с девятого на восьмое место в обновлённом мировом рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP).

Лучшим из россиян всё так же остаётся Даниил Медведев, который находится на шестой позиции. Лидером является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей позиции находится испанец Карлос Алькарас.

Обновлённый рейтинг ATP от 3 марта:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков
  2. (2). Александр Зверев (Германия) — 8135
  3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7510
  4. (4). Тэйлор Фриц (США) — 4900
  5. (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4045
  6. (6). Даниил Медведев (Россия) — 3930
  7. (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900
  8. (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3480
  9. (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3405
  10. (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3335…

23 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1960…

69 (72). Роман Сафиуллин (Россия) — 848.

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