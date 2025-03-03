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Чемпионская гонка ATP: Андрей Рублёв вылетел из топ-10, Медведев вошёл в топ-30

Чемпионская гонка ATP: Андрей Рублёв вылетел из топ-10, Медведев вошёл в топ-30
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет итальянец Янник Синнер. После неудачного выступления на турнире в Дубае (ОАЭ) Андрей Рублёв покинул топ-10 гонки.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 3 марта:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1555.
3 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1135.
4 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 1000.
5 (5). Бен Шелтон (США) — 900.
6 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 885.
7 (5). Новак Джокович (Сербия) — 850.
8 (35). Томаш Махач (Чехия) — 785.
9 (12). Денис Шаповалов (Канада) — 775.
10 (22). Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 770.

13 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 710.
29 (34). Даниил Медведев (Россия) — 400.
88 (118). Карен Хачанов (Россия) — 150.

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