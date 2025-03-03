Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не привыкла к такому гламуру!» Кори Гауфф посетила «Оскар»-2025

«Не привыкла к такому гламуру!» Кори Гауфф посетила «Оскар»-2025
Комментарии

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф посетила красную дорожку премии «Оскар»-2025.

«Прическа, макияж, весь этот образ… Я играю в теннис, поэтому не привыкла к такому гламуру! Я здесь просто ради атмосферы, наслаждаюсь и пытаюсь всё это впитать. Очень рада быть здесь. Хочу быть больше, чем просто теннисисткой, и попробовать себя в других ролях. Для меня всё ново и за пределами моих самых смелых мечтаний, но я принимаю это, я благодарю Бога за это, и я просто счастлива быть здесь», — приводит слова Гауфф сайт WTA.

Лучшим фильмом на «Оскаре»-2025 была признана картина Шона Бейкера «Анора» с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Материалы по теме
В Индиан-Уэллсе рекордные призовые в истории. Сколько могут заработать Медведев и Алькарас
В Индиан-Уэллсе рекордные призовые в истории. Сколько могут заработать Медведев и Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android