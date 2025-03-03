«Не привыкла к такому гламуру!» Кори Гауфф посетила «Оскар»-2025

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф посетила красную дорожку премии «Оскар»-2025.

«Прическа, макияж, весь этот образ… Я играю в теннис, поэтому не привыкла к такому гламуру! Я здесь просто ради атмосферы, наслаждаюсь и пытаюсь всё это впитать. Очень рада быть здесь. Хочу быть больше, чем просто теннисисткой, и попробовать себя в других ролях. Для меня всё ново и за пределами моих самых смелых мечтаний, но я принимаю это, я благодарю Бога за это, и я просто счастлива быть здесь», — приводит слова Гауфф сайт WTA.

Лучшим фильмом на «Оскаре»-2025 была признана картина Шона Бейкера «Анора» с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.