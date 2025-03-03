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Ласло Джере — второй игрок в истории с пятилетним перерывом между титулами

Ласло Джере — второй игрок в истории с пятилетним перерывом между титулами
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103-я ракетка мира сербский теннисист Ласло Джере стал вторым игроком в истории, у которого к 2025 году был пятилетний перерыв между победами в турнирах ATP. Только его соотечественник Миомир Кецманович побеждал с таким же перерывом (Кицбюэль, 2020 год — Делрей-Бич, 2025 год).

Ласло Джере победил на турнире в Сардинии в 2020 году, после чего на протяжении пяти лет не выигрывал титулов. В этом году серб сумел вновь победить. Он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в финале теннисного турнира категории АТР-250 в чилийском Сантьяго. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Джере.

Сантьяго. Финал
03 марта 2025, понедельник. 01:40 МСК
Ласло Джере
103
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
4 		6 5
         
Себастьян Баэс
31
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Ласло Джере 29 лет, он выиграл третий титул в карьере. На турнирах Большого шлема серб не проходил дальше третьего раунда.

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