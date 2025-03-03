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Элина Свитолина: Трамп уже принял много решений, которые сильно навредили украинцам

Элина Свитолина: Трамп уже принял много решений, которые сильно навредили украинцам
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23-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о скандальных переговорах президентов Украины и США, которые состоялись на прошлых выходных.

«США помогают нам уже долгое время. Наше правительство очень усердно работает, чтобы найти возможности для решения проблем. Мы надеемся на лучшее.

Мы живём с невообразимыми сложностями, давлением и даже не знаем, что будет завтра. Сейчас мы сплочены ещё больше, потому что чувствуем: США не очень-то нам помогают в последние нескольких недель. Поэтому мы должны объединиться, должны помогать другу ради страны, которую мы любим. Трамп только начал, а уже принял много решений, которые сильно навредили украинцам. Мне жаль всех невинных людей», — приводит слова Свитолиной New York Times.

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