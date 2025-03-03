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Арина Соболенко посетила вечеринку Vanity Fair после «Оскара»-2025

Арина Соболенко посетила вечеринку Vanity Fair после «Оскара»-2025
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала гостьей вечеринки Vanity Fair, которая традиционно проходит после премии «Оскар». Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе (США).

На красной дорожке «Оскара»-2025 присутствовала коллега Соболенко, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф. Они обе сыграют на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 5 марта.

Лучшим фильмом на «Оскаре»-2025 была признана картина Шона Бейкера «Анора» с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

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