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135-я ракетка мира Гомес: у меня были мысли о самоубийстве, я не хотел жить

135-я ракетка мира Гомес: у меня были мысли о самоубийстве, я не хотел жить
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135-я ракетка мира аргентинский теннисист Федерико-Агустин Гомес рассказал о серьёзных проблемах с психическим здоровьем.

«Спорт, который дал мне всё и в то же время отнял у меня так много всего. Мне жаль, что я достиг дна, но в свою очередь я хочу вырваться из этой ситуации, чтобы набраться сил и подняться наверх, чтобы вернуться на землю.

Я жил с мыслями о том, чтобы уйти из тенниса, задавался вопросом, стоит ли это того. У меня даже были неоднократные мысли о самоубийстве, я больше не хотел жить. Мне трудно об этом говорить, но я хотел, чтобы вы знали, чтобы вы могли понять мои поступки и поведение в последнее время. Я пытаюсь все немного объяснить.

Мне тяжело писать все это без слёз, но я думаю, что принял правильное решение, чтобы наконец сбросить этот огромный груз, который давит на меня 24/7. Я не пишу это ради минутной славы. Я делаю это, чтобы показать, что каждый борется с чем-то внутри, даже если внешне это скрыто. Надеюсь, что после того, как я немного открылся (а для меня это очень трудно), я смогу почувствовать себя лучше и жить чуть более спокойно, занимаясь тем, что люблю — игрой в теннис», — написал Гомес на личной странице в социальных сетях.

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