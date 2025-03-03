Cвитолина: чувствую, что у меня есть миссия, ответственность за победы

23-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о своей роли для народа Украины.

«Я чувствую, что у меня есть миссия, у меня есть платформа, которую я использую для работы. Привлекать внимание, объединять людей, объединяться ради общего дела и ради нашего будущего.

Сейчас Украине очень тяжело. Конфликт продолжается уже почти три года. Ежедневно украинцы несут на спине тяжёлую ношу. Я чувствую ответственность за победы в матчах, пытаясь найти способ принести немного света, ощущение победы народу. Демонстрировать борьбу — это самое меньшее, что я могу сделать», — приводит слова Свитолиной The National News.