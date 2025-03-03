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Пегула пригласила всех финалисток турнира в Остине на частный самолёт до Индиан-Уэллса

Пегула пригласила всех финалисток турнира в Остине на частный самолёт до Индиан-Уэллса
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пригласила финалисток в одиночном и парном разрядах на турнире категории WTA-250 в Остине на частный самолёт до Индиан-Уэллса. Об этом сообщила победительница соревнований в паре китаянка Юань Юэ.

«Пегула пригласила всех на совместный полёт на частном самолёте. Спасибо большое! В противном случае завтра пришлось бы провести девять часов в дороге. Волшебница», — написала Юэ.

Пегула выиграла титул турнира в Остине в одиночке, обойдя в финале американку Маккартни Кесслер. В парном разряде Юань победила с россиянкой Анной Блинковой, в финале они одолели Кесслер и китаянку Чжан Шуай.

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