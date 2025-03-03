Серена Уильямс в роскошном чёрном платье посетила вечеринку Vanity Fair после «Оскара»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс стала гостьей вечеринки Vanity Fair, которая традиционно проходит после премии «Оскар». Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе (США).
В качестве образа титулованная американка выбрала роскошное чёрное платье с вырезом по ноге.
Лучшим фильмом на «Оскаре»-2025 была признана картина Шона Бейкера «Анора» с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.
Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.