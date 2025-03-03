Соболенко и Алькарас номинированы на премию Laureus в категории «Спортсмен года»

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четырёхкратный чемпион мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас были номинированы на спортсменов года на престижной премии Laureus.

Соболенко поборется за победу в категории «Спортсменка года» с гимнасткой Симоной Байлз (США), футболисткой Айтаной Бонмати (Испания) и бегуньями Сифан Хассан (Нидерланды) и Фаит Кипьегон (Кения).

Соперниками Алькараса стали прыгун с шестом Арман Дюплантис (Швеция), пловец Леон Маршан (Франция), Тадей Погачар (велоспорт) и Макс Ферстаппен (Формула-1). Церемония вручения наград состоится 21 марта в Мадриде (Испания).