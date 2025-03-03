«С величайшей в истории». Кори Гауфф поделилась фото с Сереной Уильямс

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала совместную фотографию с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Сереной Уильямс.

«С величайшей в истории», — подписала снимок Гауфф на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Гауфф

Кори Гауфф и Сереной Уильямс встретились на вечеринке Vanity Fair, которая традиционно проходит после премии «Оскар». Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе (США).

Лучшим фильмом на «Оскаре»-2025 была признана картина Шона Бэйкера «Анора» с российскими актёрами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.