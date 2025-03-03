«О боже, тебе 23?» Даррен Кэхилл — о разговоре с Янником Синнером о критике

Австралийский тренер Даррен Кэхилл рассказал о беседе с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером о критике.

«Несколько дней назад Янник мне сказал: «Не беспокойся о критике от человека, чьим советам ты бы не последовал». И я подумал: «О боже, тебе 23?» Я знаю, что этой цитатой часто разбрасываются, но слышать её от него… Это было похоже на: «Ладно, давайте просто двигаться дальше», — сказал Кэхилл в подкасте Tennis Insider Club.

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2024 году. Он вернётся в тур в мае на «Мастерсе» в Риме (Италия).