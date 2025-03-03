Кэхилл — о Синнере: он необыкновенный парень, приземлённый, скромный

Австралийский тренер Даррен Кэхилл рассказал о работе с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Он необыкновенный парень, приземлённый, скромный, со всеми фундаментальными ценностями, которые вы ищете не только в спортсмене, но и в человеке, с которым приятно проводить время. Работать с ним — одно удовольствие.

За последние 12 месяцев он пережил нелёгкие времена, и наша задача заключалась в том, чтобы защитить его, дать понять, что он не сделал ничего плохого и что он всегда может ходить по раздевалке с высоко поднятой головой и гордиться собой», — сказал Кэхилл в подкасте Tennis Insider Club.