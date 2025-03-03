Бадоса поддержала аргентинца Гомеса, который рассказал о проблемах с психическим здоровьем

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса выразила поддержку 135-й ракетке мира аргентинцу Федерико-Агустину Гомесу после его эмоционального поста в соцсетях, в котором он рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

Теннисист признался, что хотел завершить карьеру и даже задумывался о самоубийстве.

«Очень тяжело читать эти слова, в которых я вижу свои мысли. Посылаю тебе много поддержки и сил. Ты очень смелый. Помни, что шторм не длится вечно, а солнце всегда всходит. И когда оно выйдет, ты будешь сильнее, чем когда-либо», — написала Бадоса на личной странице в социальных сетях.