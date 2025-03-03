Стало известно, поедет ли Энди Маррей на турниры в США в качестве тренера Джоковича

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прилетит в США, чтобы в роли тренера сопроводить 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича на турнирах серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агентство PA.

По данным источника, Маррей, завершивший карьеру игрока в 2024 году, сегодня, 3 февраля вылетит в штаты.

В ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. После турнира Новак заявил, что их сотрудничество с британцем будет продлено на «неопределённый срок».